Kings of Leon e Paramore confirmam shows em São Paulo

O Circuito Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 30, a programação de sua segunda edição, que deve trazer shows internacionais para Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio, entre outubro e novembro deste ano.

Em São Paulo, no dia 1º de novembro, um sábado, tocam no Campo de Marte Kings of Leon, Paramore, MGMT, Skank e Pitty, além de uma atração escolhida por meio de um concurso promovido pelo Circuito.

A pré-venda de ingressos começa na virada desta quarta-feira, 30, para a quinta, 31, à 0h. A pré-venda é destinada a clientes do Banco do Brasil que possuem algumas modalides do cartão Ourocard. A venda geral de ingressos começa no dia 5 de agosto, às 7h, pelo site de venda Tudus.

Os valores da pré-venda variam entre R$ 100 e R$ 740. Na venda geral, os valores variam entre R$ 250 e R$ 900 (neste caso, passíveis de meia-entrada).

As bandas Linkin Park e Panic At The Disco se apresentam em Belo Horizonte e Brasília (nos dias 18 e 19 de outubro, respectivamente). Veja abaixo a programação completa.

O Circuito também dá atenção especial ao skate - com etapas em Brasília, Rio e São Paulo, a Copa Brasil de Skate Vertical deve reunir grandes nomes do esporte no País. Em 2013, o vencedor foi Rony Gomes, com Sandro Dias, o Mineirinho, em segundo lugar. Um campeonato da modalidade "street" também será realizado, em Belo Horizonte.

Na primeira edição do Circuito, em 2013, mais de 150 mil pessoas compareceram às sedes nas quatro cidades.

Atrações. Formado em 2000 em Nashville, nos EUA, o Kings of Leon traz ao Brasil a turnê de lançamento de seu álbum mais recente, Mechanical Bull, de 2013. A banda americana alcançou o sucesso mundial com hits como Sex on Fire e Use Somebody, do álbum Only by the Night, de 2008.

O Paramore já foi indicado três vezes ao Grammy e o seu quarto álbum de estúdio (Paramore) estreou como número um da Billboard 200, a parada americana.

Programação completa:

BELO HORIZONTE – 18 DE OUTUBRO – ESPLANADA DO MINEIRÃO

LINKIN PARK

PANIC! AT THE DISCO

TITÃS

NACÃO ZUMBI

ATRAÇÃO ESCOLHIDA NO CONCURSO VOZPRATODOS

BRASÍLIA – 19 DE OUTUBRO – ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA

LINKIN PARK

PANIC! AT THE DISCO

SKANK

PLEBE RUDE convidados DADO VILLA-LOBOS E MARCELO BONFÁ

ATRAÇÃO ESCOLHIDA NO CONCURSO VOZPRATODOS

SÃO PAULO – 01 DE NOVEMBRO – CAMPO DE MARTE

KINGS OF LEON

PARAMORE

MGMT

SKANK

PITTY

ATRAÇÃO ESCOLHIDA NO CONCURSO VOZPRATODOS

RIO DE JANEIRO – 08 DE NOVEMBRO – PRAÇA DA APOTEOSE

KINGS OF LEON

PARAMORE

MGMT

FREJAT

PITTY

ATRAÇÃO ESCOLHIDA NO CONCURSO VOZPRATODOS