Kings of Leon alcança topo da parada de discos da Billboard com 'WALLS'

Kings of Leon estreou na primeira colocação da parada semanal norte-americana Billboard 200 nesta segunda-feira, 24, com WALLS, o primeiro disco dos roqueiros de Nashville a alcançar o topo da lista.

WALLS, o sétimo álbum da banda, vendeu 68 mil discos, 27 mil músicas e chegou a quase dez milhões em streamings, totalizando 77 mil unidades, segundo dados da Nielsen Soundscan para a semana que terminou em 20 de outubro.

Views, do rapper canadense Drake, subiu uma posição nesta semana para a segunda colocação, com a venda de quase 40 mil unidades, que incluíram 45 milhões em streaming.

Views tem registrado grandes vendas semanas durante as suas 25 semanas na parado por conta do seu volume em streaming.

A parada da Billboard contabiliza unidades das vendas de discos, de músicas (dez valem um disco) e atividade de streaming (1.500 equivalem a um disco).

Outras novas entradas no top 10 da parada nesta semana incluíram 1992, do rapper The Game, quarto colocado, e o pop de JoJo, em sexto, com Mad Love.

O líder da parada da semana passada, Revolution Radio, do Green Day, caiu para o décimo lugar nesta semana.