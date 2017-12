Kilie Minogue lança sua marca de perfume na Austrália A cantora australiana Kylie Minogue apresentou na cidade de Sydney sua própria marca de perfume, Darling, informa nesta quinta-feira a imprensa local. A fragrância, apresentada na noite de quarta-feira pela artista, é uma combinação de aromas à base de pêssego, sândalo e lichia. A cantora aproveitou para dizer que pretende passar mais tempo na Austrália, depois de recuperada do câncer de mama que foi diagnosticado no ano passado. "Quero libertar a hippie dentro de mim, acampar, passear pelas florestas do país, aprender a surfar, ser simplesmente uma menina australiana", declarou. A artista, de 38 anos, deve fazer um show em Sydney neste sábado. A turnê vai passar por Brisbane, Adelaide, Perth, e Melbourne, sua cidade natal.