Kid Vinil segue internado em hospital em Minas Gerais após passar mal em show

Após passar mal em um show na madrugada do domingo, 16, o cantor Kid Vinil segue internado em um hospital em Conselheiro Lafaiete, na região central de Minas Gerais.

Ele está sedado, com ventilação mecânica, na CTI do Hospital São José. Uma nova avaliação médica deve acontecer no início da tarde desta segunda-feira, 17.

Segundo amigos que acompanham o músico no local, ele vinha se queixando de cansaço e de dificuldades recentes em controlar o nível de glicose - ele é diabético. Os colegas agora tentam trazê-lo de volta a São Paulo.