Kevin Costner vive assassino em história de suspense e crime

Kevin Costner sabia que era o corte de cabelo agressivo correto quando teve a cabeça raspada no seu trailer na manhã em que começaram as filmagens de seu novo filme, 'Mente Criminosa (Criminal)', história de suspense e crime, que já está em cartaz no Brasil.

Mas Costner só recebeu a confirmação disso depois que enviou por e-mail, do set de filmagem, uma foto para sua mulher, Christine Baumgartner, e sua filha Grace, de 5 anos. “Christine perguntou ‘o que houve? Grace quer saber se você espanca pessoas no filme’’, contou Costner. “Ela me descreveu.”

É bom explicar para a menina o que é a Academia do FBI, porque Costner, 61 anos, empreende uma peculiar viagem para o lado do mal como Jerico, assassino cujo cérebro é destruído.

No início, vemos Jerico no corredor da morte, com algemas, barba e cabelo desgrenhado. E, depois, o vemos de cabeça raspada, submetido a um procedimento experimental, que coloca a memória de um agente da CIA assassinado (Ryan Reynolds) em seu cérebro, numa tentativa do governo para recolher informações sobre um planejado ataque terrorista.

A aparência mordaz foi tema de caloroso debate no set. O diretor Ariel Vromen queria ser radical. Mas os financiadores do filme queriam que o astro ainda se assemelhasse a Kevin Costner.

“No setor de financiamento de filmes, há algumas regras engraçadas. O astro principal tem de ter cabelo, e não cabeça raspada, e nada de barba”, diz Vromen. “Eu insisti, vamos raspar a cabeça e manter a barba.”

Costner manteve o aspecto amedrontador mesmo sob o chapéu que usa quando caminha por Londres, nos momentos de folga da filmagem.

“As pessoas olham e pensam: ‘acho que conheço aquele tipo assustador’”, afirma o ator.

Costner entrou no personagem ao interpretar o fugitivo e desequilibrado Jerico, que grunhe e mata com as feridas sangrando por causa do procedimento em seu cérebro, mostrando seu crânio. Em uma cena, algemado, ele arranca o metal da porta de um carro de luxo com a boca para fabricar uma arma.

Coincidentemente, Costner também está nos cinemas como o pai do Super-Homem e uma espécie de guia moral em Batman v Super-homem: O Despertar da Justiça. “É esquizofrênico”, admite.

Sua primeira cena em Mente Criminosa envolve um ataque contra Gal Gadot, que interpreta a Mulher-Maravilha em Batman v Super-Homem. “Apertamos as mãos e basicamente começo a amarrar as mãos dela em uma cabeceira de cama. Não fui muito gentil.”