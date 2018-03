Kesha faz show hoje em SP e amanhã no Rock in Rio

Assim como os californianos do Red Hot Chili Peppers, a maluquinha cantora americana Ke$ha, de 24 anos, também se apresentará em São Paulo antes de seguir para o Palco Mundo, do Rock in Rio. Ela fará show hoje, às 22h, na Via Funchal, com ingressos ainda disponíveis. Depois, parte para a Cidade do Rock, no Rio, onde sobe ao palco amanhã, às 21h40, no mesmo dia em que se apresentam Janelle Monáe, Jamiroquai e Stevie Wonder.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ke$ha trará para o País a turnê Get $leazy World Tour, que reúne no repertório suas músicas mais famosas, entre elas, Tik Tok, We R Who we R, Blah blah blah, Your Love is My Drug, Take It Off, Cannibal e Blow.

A cantora ganhou notoriedade com letras polêmicas e roupas espalhafatosas, fazendo um som pop-chiclete-pasteurizado, que caiu no gosto dos adolescentes de todo o mundo. Nesta que é a sua primeira turnê mundial, já cantou no Canadá, Austrália e em alguns países europeus.

Para os fãs brasileiros, ela mandou um recado pela internet: "Se você faz parte desta minha família, meu culto de desajustados desordeiros, junte-se a nós". A meteórica ascensão de Ke$ha impressiona. Com apenas dois anos de estrada e dois discos lançados, já vendeu quase dois milhões de álbuns no mundo todo

.

Nascida em Los Angeles e criada em Nashville, no Estado americano do Tennessee, Ke$ha iniciou sua carreira aos 18 anos, em 2005, um ano depois de ter abandonado a escola, por ter sido convencida a virar cantora. Em casa, Ke$ha teve influência da mãe Pete Sebert, cantora de punk dos anos 70.

Também compositora, boa parte de suas músicas é de própria autoria. Ela já compôs também para outros artistas, como Miley Cyrus (The Time of Our Lives) e Miranda Cosgrove (Disgusting).

Ke$ha - Hoje, às 22h. Via Funchal (R. Funchal, 65, Vila Olímpia). Tel. (011) 3846-2300. De R$ 220 (pista) a R$ 320 (pista premium). Classificação etária : 14 anos.