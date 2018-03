Kesha faz apresentação única em São Paulo

A cantora americana Kesha fará uma única apresentação em São Paulo no dia 25 de janeiro. O show será realizado no Citibank Hall e os ingressos estarão disponíveis para o público geral a partir do próximo dia 27 de novembro. As entradas custam entre R$180 e R$400.

Kesha ficou conhecida após o lançamento do álbum Animal, em 2010. Ela emplacou singles como Tik Tok, música mais tocada daquele ano. Com o último trabalho, Warrior, ela soma mais de 4 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

A última passagem da pop star pelo País foi em 2011, na quarta edição do Rock in Rio. Naquela ocasião o show ficou marcado pela performance bizarra da cantora. Kesha chegou a usar sangue falso durante a apresentação da música Cannibal.

Clientes Citi e Diners vão ter pré-venda exclusiva entre os dias 20 e 26 de novembro. Os ingressos estarão disponíveis para o público em geral no dia 27 de novembro. A venda será realizada pela internet (www.ticketsforfun.com.br), na bilheteria do Citibank Hall e demais pontos de venda em todo o país.

Kesha em São Paulo

Quando: 25 de janeiro (domingo)

Horário: 20h

Local: Citibank Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro)

Classificação: De 8 a 13 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 14 anos é permitida a entrada desacompanhada.