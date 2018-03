'Kesha é Robert Plant de saia', diz Alice Cooper

O músico Alice Cooper comparou a cantora Ke$ha a Robert Plant, ex-vocalista da banda Led Zeppelin. A americana participa de um dueto com Cooper na música What Baby Wants, que faz parte do álbum Welcome 2 My Nightmare. "Ela é mais rock 'n' roll que eu pensava. É como o Robert Plant, só que de saia, revelou Alice ao jornal 'The Guardian'.

"A coisa que mais me chamou a atenção foi sua atitude. Ela é bem parecido com um vocalista de rock. É como o Robert Plant de saia. Ke$ha tem a mesma pegada. Foi justamente por isso que pedi a ela para gravarmos juntos. Ela tem energia de sobra", revelou Cooper.

Ke$ha concordou com as palavras de Cooper e disse que nunca foi uma princesinha do pop. "Eu não sou uma princesinha da música pop. Eu tenho uma rebeldia dentro de mim. Estou dizendo a milhares de pessoas de todo o mundo que elas podem fazer sexo livremente, e ter um comportamento considerado incorreto às vezes", afirmou.

A americana foi uma das principais atrações do Rock in Rio 2011 realizado na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Ela foi bastante criticada por sua performance inusitada, que teve direito à guitarra quebrada e até sangue bebido no palco.

Ke$ha é dona de uma infinidade hits que emplacaram nas paradas de sucesso de todo mundo, entre eles Tik Tok, We R Who we R, Blah blah blah, Your Love is My Drug, Take It Off, Cannibal e Blow.