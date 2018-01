Kesha diz que vai ressuscitar o rock and roll em novo disco

SÃO PAULO - Ke$ha vai ressuscitar o rock 'n' roll em seu próximo disco, foi o que disse a cantora em entrevista ao site MTV News publicada nesta terça-feira, 3. "Eu sinto que eu não concordo totalmente, mas as pessoas dizem que o rock and roll está morto e é minha missão e meu objetivo ressuscitá-lo na forma da minha música pop", declarou.

A cantora, que lançou o trabalho Animal em 2010, começa em janeiro as gravações de seu próximo álbum, e diz que aprendeu muito nos últimos anos, que a consagraram uma cantora de sucesso em todo o mundo.

"No meu próximo disco vocês vão ouvir provavelmente um pouco mais de vulnerabilidade, porque eu percebi que isso pode ser uma força e um bom equilíbrio para humanizar o outro lado da minha personalidade", disse Ke$ha à MTV.

O novo álbum de Ke$ha ainda não tem data de lançamento, mas a cantora participará de uma faixa do disco Amnesty Internacional, com covers de Bob Dylan, que começa a ser vendido em 24 de janeiro, dia da Anistia Internacional. A cantora gravou versão da música Don't Think Twice, It's Allright.