Kesha anuncia show em São Paulo

SÃO PAULO - Ke$ha se apresentará em São Paulo em setembro. A cantora norte-americana, anunciada recentemente como atração do dia extra do Rock In Rio, fará um único show na capital paulista no dia 28, uma dia antes de sua passagem pelo Rio de Janeiro.

Será a primeira visita da artista ao País. Sua estreia nos grandes palcos foi em 2009, com o hit Tik Tok. Além de cantar, Ke$ha também compõe, fazendo sucessos para nomes como Britney Spears, que também anunciou que vem ao Brasil.

Os ingressos para a apresentação da cantora no Via Funchal começam a ser vendidos a partir do dia 29 de julho no site oficial da casa. Os preços vão de R$ 110 a RS 320.

Ke$ha não é a única que aproveita a vinda para o Rock In Rio para estender a temporada pelo Brasil. Rihanna, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers e System of a Down tocarão também em São Paulo no início da temporada de grandes festivais no País.