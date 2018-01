Kenny Chesney lidera indicações para 'Oscar' da música country

Logo atrás ficaram Jason Aldean, com seis indicações, e o trio Lady Antebellum, com cinco. Chesney enfrentará uma dura competição para o troféu de Artista do Ano votado pelo público, com os indicados Aldean, Brad Paisley, Blake Shelton e Taylor Swift, vencedor do ano passado.

Os fãs podem votar para artista do ano e para artista novato do ano a partir de 19 de março. A votação para os principais prêmios continua até a terceira hora da transmissão ao vivo da 47ª edição da premiação. Um dos artistas veteranos na lista de indicados, Chesney também foi indicado pela 10a vez para melhor vocalista do sexo masculino.

Aldean, cuja carreira decolou nos últimos cinco anos, foi indicado pela segunda vez para artista do ano e principal vocalista do sexo masculino. O trio de Hillary Scott, Charles Kelley e Dave Haywood, conhecido como Lady Antebellum, disputará o prêmio de grupo vocal do ano, honraria que já receberam por dois anos consecutivos.

Brad Paisley foi indicado de novo para principal vocalista do sexo masculino, categoria em que é premiado todos os anos desde 2006.

O hit de Toby Keith Red Solo Cup lhe rendeu três indicações, incluindo vídeo e single do ano. Ele levou para casa o principal prêmio de vídeo em 2003 por Beer For My Horses, com Willie Nelson.

Swift foi indicada pela terceira vez para o principal prêmio de artista do ano e pela quinta vez para principal vocalista do sexo feminino. Ela também foi indicada pela terceira vez para receber o prêmio pelo melhor vídeo.

A novata Grace Potter disputará três prêmios, pela sua performance com Chesney no hit You and Tequila.