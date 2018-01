Kendrick Lamar se mantém no topo da Billboard em venda de álbuns

A cantora de R&B Mary J. Blige e a banda britânica de rock alternativo Gorillaz não conseguiram quebrar o reinado de Kendrick Lamar na parada semanal norte-americana Billboard 200 de venda de álbuns, uma vez que o álbum Damn. do rapper se manteve no topo pela terceira semana consecutiva.

O álbum Damn. de Lamar vendeu outras 173 mil unidades, que incluem 157 milhões de streams na semana que terminou em 4 maio, de acordo com números da Nielsen SoundScan.

Gorillaz, banda animada virtualmente e cocriada pelo roqueiro britânico Damon Albarn, ficou na segunda posição com o álbum Humanz, com 140 mil unidades vendidas, enquanto Strength of a Woman, de Blige, estreou em terceiro, com 78 mil unidades vendidas.

A parada de álbuns Billboard 200 contabiliza unidades de vendas de álbuns, vendas de canções (10 músicas equivale a um álbum) e atividade em streaming (1.500 streams equivale a um álbum).

Outros novos registros no top 10 da parada nesta semana incluem a complicação de hits da Epic Records, Epic AF V2, na posição 6, e o cantor e compositor Willie Nelson em número 10, com God’s Problem Child.

Na parada Digital Songs, que mede vendas de singles online, a faixa do produtor DJ Khaled e Justin Bieber I’m the One estreou na liderança, com 171 mil cópias vendidas.