Kendrick Lamar lidera parada Billboard novamente com 'DAMN.'

LOS ANGELES - O rapper Kendrick Lamar conquistou o primeiro lugar da parada semanal de álbuns norte-americana Billboard 200 nesta segunda-feira, 14, contendo a ascensão do astro de música country Brett Eldredge.

Damn., de Lamar, foi da segunda para a primeira posição graças às 47 mil unidades de discos vendidas, de acordo com cifras da consultoria Nielsen SoundScan. As vendas por streaming representaram grande parte desse número – foram mais de 46 milhões de streams na última semana.

O disco homônimo de Eldredge estreou no número 2 com 45 mil unidades de discos vendidas.

A Billboard 200 computa vendas de álbuns, de canções (10 canções equivalem a um álbum) e de streaming (1,5 mil equivale a um álbum).

A única novidade entres os 10 mais da parada desta semana foi Now 63, coletânea de sucessos pop atuais que ficou na quinta colocação.

O número um da semana passada, Everything Now, do Arcade Fire, caiu para a 38ª posição nesta semana.

Na parada de canções digitais, que mede as vendas de singles pela internet, Despacito, grande sucesso do cantor portorriquenho Luis Fonsi com participação de Justin Bieber, não deu sinal de que sairá do número um, já que vendeu outras 82 mil cópias.