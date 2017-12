Kendrick Lamar é acusado de copiar música de Bill Withers

O rapper Kendrick Lamar foi processado nesta quinta-feira, 14, por supostamente copiar sem permissão a canção de 1975 Don’t You Want to Stay, de Bill Withers, na sua música I Do This.

De acordo com a ação judicial apresentada numa corte federal de Los Angeles, Lamar acrescentou a sua própria letra a uma cópia direta e completa da música de Withers para criar I Do This, infringindo assim os direitos autorais.

Lamar, cujo canção esteve no topo da parada de discos Billboard 200 em março, tem ignorado os pedidos para deixar de explorar a música de Withers e tem “admitido” haver copiado a música com uma atitude debochada, “com uma atitude pegue-me se for capaz”, diz o processo.

Deram entrada com o processo a Golden Withers Music e a Musidex Music, que dizem deter o direito autoral de Don't You Want to Stay.

Bill Withers - Don't you want to stay

Kendrick Lamar - I Do This