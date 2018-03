Kelly Clarkson se apresenta no Brasil

A produção da segunda edição do Pop Music Festival anunciou hoje mais uma atração: a americana Kelly Clarkson.

A cantora, ganhadora de dois Grammy Awards, vai se apresentar apenas na versão paulistana do evento que acontece no dia 23 de junho.

Anteriormente, os shows dos cantores Michel Teló e Jennifer Lopez já tinham sido confirmados nos dois dias do evento (no Rio de Janeiro o festival será realizado em 27 de junho).

Além da participação no festival, Jennifer Lopez se apresenta em Fortaleza, no dia 30 de junho, e em Recife, no dia 1 de julho.