Keith Urban encerra tratamento e se prepara para turnê O cantor country Keith Urban, marido da atriz Nicole Kidman, terminou seu tratamento em clínica de reabilitação, onde estava internado desde outubro de 2006 para tratar de sua dependência de bebidas alcoólicas, e deve iniciar uma curta turnê pelo Reino Unido e pela Alemanha em abril, revelou seu porta-voz, Paul Freundlich. Freundlich disse que Urban terminou o tratamento há uma semana e vai viajar para a Alemanha em breve para realizar trabalhos promocionais. Os shows que Urban realizará fazem parte da turnê de seu novo disco, Love, Pain & the whole crazy thing. As datas ainda não foram estabelecidas, mas é certo que ele se apresente também em maio na Austrália e em junho no Canadá. Urban foi internado logo após o lançamento do álbum, que saiu em novembro, obrigando-o a adiar aparições públicas e shows. Mesmo com a ausência, dois singles do CD, Once in a Lifetime e Stupid Boy, chegaram ao topo das paradas na Austrália. Nicole Kidman e Keith Urban, os dois criados na Austrália, se casaram em 25 de junho em Sydney, e vivem juntos em Nashville. Urban ganhou um Grammy este ano na categoria melhor cantor country por You´ll Think of Me e foi nomeado o melhor vocalista, pelo segundo ano consecutivo, pela Academy of Country Music.