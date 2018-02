Keith Richards vai lançar um novo disco solo em 2015

Keith Richards disse em entrevista à Revista Bilboard que lançará um novo álbum solo em 2015. O trabalho do guitarrista setentão sucede o disco Main Offender, de 1992, produzido por Steve Jordan. Segundo Keith, o CD já está pronto.

O músico está em turnê mundial com os Rolling Stones. A banda voltará ao Brasil em março do ano que vem para uma série de shows. O primeiro deles será realizado em Porto Alegre, no dia 8, no Beira Rio. Em 15 de março, a banda baixa na arena Allianz Parque, em São Paulo.

Simultaneamente, a editora Record lançou um dos últimos livros sobre o grupo, The Rolling Stones - A Biografia Definitiva. O autor, Christopher Sandford, já tinha escrito biografias de Jagger, Richards e Roman Polanski, e é um expert no grupo britânico.