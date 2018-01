Keith Richards pode atuar em Piratas do Caribe 3 O guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, pode fazer uma breve aparição atuando no papel do pai aventureiro do pirata Jack Sparrow no terceiro filme da série Piratas do Caribe. O segundo filme, Piratas do Caribe - o Baú da Morte, dirigido por Gore Verbinski, com Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley, estréia essa semana nos Estados Unidos. O produtor Jerry Bruckheimer disse que Richards fará uma breve aparição como o pai do extravagante Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Depp, que protagonizou os dois primeiros filmes da série, disse que adotou a linguagem corporal e o jeito de falar do veterano guitarrista para criar seu capitão Jack Sparrow. "Nós torcemos para que Keith seja mesmo escalado e faça uma breve aparição no filme", disse Depp durante uma coletiva de imprensa em Londres, nesta terça-feira, que acontece dias antes da estréia, nos EUA, de Piratas do Caribe - o Baú da Morte. "Mas nós nunca dizemos que algo está certo até que o cara apareça no set e até que a câmera esteja filmando. Mas é provável que aconteça", disse Depp, referindo-se à participação de Richards. Orlando Bloom, que faz o Will Turner na série, declarou que está igualmente entusiasmado com a possibilidade da atuação de Richards, se ele estiver bem de saúde. "Eu mal posso esperar para vê-lo...bem, isso se ele não se matar caindo de algum outro coqueiro", disse Bloom. Keith Richards, de 62 anos, caiu de um coqueiro nas ilhas Fiji, em 26 de abril, e foi operado na Nova Zelândia para a retirada de um coágulo do cérebro, em 8 de maio. Em conseqüência do acidente de Richards, os Stones postergaram datas da turnê européia A Bigger Bang e cancelaram alguns shows, entre eles um em Frankfurt, na Alemanha, e um em Amsterdã, na Holanda. A turnê, que deveria ter começado em 1.º de maio em Barcelona, na Espanha, deve ter início em 11 de julho, em Milão, na Itália. Os Rolling Stones disponibilizaram recentemente, no site oficial, um vídeo com uma mensagem do guitarrista Keith Richards dizendo para os fãs que está 100% recuperado e pronto para a turnê européia.