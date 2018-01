Keith Richards anuncia que Rolling Stones planejam novo disco

Keith Richards anunciou que os Rolling Stones estão planejando um novo álbum de músicas inéditas, depois de uma foto mostrar o rapper britânico Skepta no estúdio com as lendas do rock.

Os roqueiros septuagenários passaram uma década fazendo shows lotados pelo mundo, mas sem divulgar novos discos de estúdio. Em dezembro, eles lançaram o álbum de covers "Blue and Lonesome".

Questionado num fórum de fãs no YouTube neste fim de semana se os Stones ainda planejavam fazer um novo álbum, Richards anunciou: "Sim, na verdade, sim, bem em breve".

"Preparando algumas novidades e pensando em quais são os próximos passos", disse ele em seu canal no YouTube.

O dono do Midnight Studios em Londres postou, no começo deste mês, no Instagram, uma foto de Skepta com o vocalista dos Stones Mick Jagger, criando especulações sobre uma parceria musical.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, os Rolling Stones trabalharam com importantes nomes do blues e do soul, mas os roqueiros têm menos experiência quando se trata de hip hop.

Paul McCartney, do histórico rival The Beatles, surpreendeu os fãs há dois anos com uma música em parceira com a superestrela do rap Kanye West.

Skepta é o principal nome do grime, subgênero de hip hop acelerado desenvolvido em Londres, e conquistou públicos mais amplos nos últimos anos.

Richards, contudo, disse que o novo disco também poderia adaptar clássicos do blues, lembrando do prazer que a banda sentiu ao gravar Blue and Lonesome.

O guitarrista ainda disse que gravar novas músicas dá um "impulso de energia" em meio ao "temor da viabilidade nos dias de hoje com essa idade".

Os Stones, uma das bandas com maior faturamento de bilheteria em shows e apresentações, planejam uma nova turnê em estádios da Europa em setembro e outubro.