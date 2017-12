Keith Emerson, tecladista da banda Emerson, Lake & Palmer, morre aos 71 anos

Keith Emerson, tecladista da banda Emerson, Lake & Palmer, morreu na última sexta-feira, 11, aos 71 anos. A informação foi confirmada na página oficial do músico britânico no Facebook. “É com muita tristeza que anunciamos que Keith Emerson faleceu em sua casa em Santa Monica, Los Angeles, aos 71 anos. Pedimos privacidade à família e que o luto seja respeitado”, diz o comunicado.

O baterista Carl Palmer também se manifestou a respeito de seu parceiro de banda. “Estou profundamente triste ao saber da morte de meu bom amigo e irmão. Keith era uma alma gentil, cujo amor pela música, a paixão por sua performance como tecladista, permanecerá inigualável por muitos anos. Ele foi pioneiro e inovador, cujo gênio musical tocou a todos nós no mundo do rock, da música clássica e do jazz. Sempre vou lembrar seu sorriso caloroso, do senso de humor, de seus carisma irresistível e de sua dedicação à arte musical. Eu sou muito sortudo por tê-lo conhecido e de ter feito a música que fizemos juntos”, escreveu ele no Twitter.

Formado em Croydon, no Reino Unido, o Emerson, Lake & Palmer é um grupo de rock progressivo que lançou o primeiro disco em 1970. Contemporâneo de outras bandas do gênero, como Pink Floyd, Genesis, Yes e Gentle Giant, o Emerson, Lake & Palmer tinha músicos virtuosos na formação original.

Além de Keith Emerson, a banda é formada pelo vocalista Greg Lake e pelo baterista Carl Palmer. Eles foram precursores no uso de sintetizadores e na mistura de elementos da música erudita no rock.

Ainda que nunca tenham conquistado a devida admiração dos críticos, a importância da banda e o talento de Emerson não podem ser negados. Bem como a qualidade de álbuns como Tarkus (1972) ou Brain Salad Sugery (1973) e de canções como Karn Evil 9 ou Fanfare for the Common Man.

A natureza progressiva do som da banda fez com que ela tivesse poucos hits. Mesmo assim, a balada Lucky Man, além de From the Beginning e Still You Turn Me On, fizeram bastante sucesso nas rádios.