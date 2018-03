Já está disponível na internet o novo clipe da cantora Ke$ha. No vídeo da música Blow, a loira, que aparece sem maquiagem pesada, beija unicórnios e contracena com o ator James Van Der Beek, galã do seriado Dawson's Creek.

Este é o segundo single do álbum Cannibal, lançado em 2010. A primeira música de trabalho do novo disco havia sido a canção We R Who We R, que também virou clipe.