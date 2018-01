Katy Perry volta ao Brasil para 3 apresentações em 2018

Katy Perry fará três shows no Brasil em 2018. A cantora se apresenta na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (15/3); no Allianz Parque, em São Paulo (17/3); e no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (18/3). Todas as apresentações fazem parte da Witness Tour, turnê na qual ela canta os sucessos de seus quatro álbuns de estúdio.

Essa será a terceira passagem da artista pelo País. Katy Perry já tocou por aqui em 2011 e 2015. Em ambas as vezes ela se apresentou tanto na capital paulista quanto nas duas edições do Rock in Rio.

