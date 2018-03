Katy Perry voa por estádio e comanda a festa do Super Bowl

Katy Perry brilhou na apresentação do intervalo da 49ª edição da final do Super Bowl, disputada entre New England e Seattle, na noite deste domingo, 1º. Montada em um tigre cenográfico, ela fez uma entrada triunfal no University of Phoenix Stadium, no Arizona, nos Estados Unidos. A cantora norte-americana começou o show cantando Roar e depois Dark Horse.

Já com Lenny Kravitz no palco, Katy animou o público com seu primeiro sucesso, I Kissed a Girl. Missy Elliott foi outra convidada da noite e cantou Get Your Freak On e Lose Control. Sucessos como California Gurls e Teenage Dream também foram tocadas. Em Firework, um de seus maiores hits, Katy ficou pendurada em uma estrutura que simulava uma estrela cadente e voou pelo estádio enquanto cantava. Os fogos de artifício iluminaram a performance da cantora.

Além da parte musical, famosos como Gisele Bündchen, Britney Spears, Rihanna, Adriana Lima, Kanye West, Drew Barrymore, entre outros, assistiram ao jogo entre o New England Patriots e o Seattle Seahawks.

John Legend também se apresentou no Super Bowl. Ele cantou e tocou no piano a música America The Beautiful. Na sequência, a estrela da Broadway Idina Menzel, que também é a voz da protagonista do filme Frozen, emocionou com a interpretação do hino dos Estados Unidos.