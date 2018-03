Katy Perry vai se apresentar no show do intervalo do Super Bowl

A cantora pop Katy Perry vai se apresentar no intervalo do Super Bowl, o evento com maior audiência na televisão dos Estados Unidos, anunciou a liga nacional de futebol americano (NFL), no domingo.

A cantora de 30 anos, responsável por sucessos como Roar, se juntará a nomes como Madonna, Beyoncé e Prince que já se apresentaram no show do intervalo da final da NFL, que normalmente atrai mais telespectadores do que a própria partida decisiva.

O anúncio foi feito durante o intervalo do jogo da NFL Cowboys x Giants no domingo à noite. O Super Bowl será realizado em 1º de fevereiro em Glendale, Arizona. Perry confirmou o anúncio em sua conta no Twitter enquanto assistia ao jogo na Austrália, onde está no momento com sua turnê Prismatic. "Já comecei a testar ideias!", escreveu.

O Super Bowl deste ano teve média de 112,2 milhões de telespectadores na televisão dos EUA, enquanto a apresentação do cantor Bruno Mars e da banda de rock Red Hot Chili Peppers foi vista por 115,3 milhões de pessoas, de acordo com o instituto Nielsen.

A indústria musical considera o Super Bowl seu principal evento de divulgação porque os artistas normalmente têm um aumento grande nas vendas após se apresentarem nesta data.