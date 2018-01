Katy Perry tenta pôr fim à rixa com Taylor Swift, mas não ganha resposta

A cantora Katy Perry está pronta para pôr fim à sua prolongada rixa com a rival do pop Taylor Swift, a chamando de uma "compositora fantástica" e dizendo que acredita que as duas possam ser exemplos de mulheres fortes na indústria musical.

Entretanto, Taylor, de 27 anos, não respondeu até domingo a oferta de paz para terminar com a rixa entre as duas cantoras.

"Eu estou preparada para deixar isso para trás", disse Katy Perry em um podcast global no sábado para promover seu novo álbum "Witness".

"Eu perdoo ela (Taylor) e eu sinto muito por qualquer coisa que eu tenha feito, e eu espero o mesmo dela. Eu a amo, e eu quero o melhor para ela. E eu acho que ela é uma compositora fantástica", acrescentou Katy, de 32 anos.

A rixa, que começou como uma disputa por dançarinos de apoio, dominou as vidas pessoais e profissionais das duas cantoras por mais de três anos e até apareceu em suas músicas.

Taylor liberou na sexta-feira, 9, a volta de seu catálogo de músicas para serviços de streaming, após se abster da maioria dessas plataformas por três anos, no mesmo dia em que Katy Perry lançou seu novo álbum Witness, no que foi amplamente visto como uma tentativa de roubar o holofote de Katy.

Acredita-se que o single de 2014 de Taylor Bad Blood fala sobre Katy. Perry descreveu seu novo single "Swish Swish", lançado no último mês, como "um grande hino para as pessoas usarem quando alguém tentar te colocar para baixo ou fazer bullying com você".

Em seu podcast no sábado, Katy disse que espera que tanto ela como Taylor "possam ser representantes de mulheres fortes que se juntaram apesar de suas diferenças".

"Eu só realmente quero verdadeiramente me unir em um lugar de amor, perdão e compreensão e compaixão", disse Katy.

Taylor, que ainda não lançou um álbum desde o sucesso de vendas de 2014 1989 e que adotou um perfil público discreto nos últimos meses, manteve o silêncio nas redes sociais durante o final de semana.