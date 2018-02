Katy Perry supera Taylor Swift e é a mulher que mais fatura na música

NOVA YORK (Reuters) - Ela não provoca tantas manchetes nem vende tantos discos, mas Katy Perry superou com facilidade Taylor Swift para se tornar a mulher que mais faturou na música no último ano, segundo a Forbes.

Kate Perry, de 31 anos, ganhou 135 milhões de dólares nos últimos doze meses, graças à grande turnê mundial Prismatic e acordos com empresas da indústria de beleza como a Coty e a CoverGirl, estimou a Forbes num ranking divulgado nesta quarta-feira.

Taylor Swift, 25 anos, ficou num distante segundo lugar, com um valor estimado de 80 milhões de dólares, apesar das 8,6 milhões de unidades vendidas do disco 1989 no mundo todo e do início de uma turnê global.

O último álbum de Kate Perry, Prism, vendeu quatro milhões de cópias em todo o mundo desde o lançamento em 2013, e a cantora vem fazendo shows durante a maior parte do ano.

A banda de rock Fleetwood Mac ficou em terceiro lugar com 59,5 milhões de dólares, embora apenas dois dos seus cinco integrantes sejam mulheres. No entanto, o retorno das veteranas dos anos 1970 Stevie Nicks e Christine McVeigh tem sido visto como chave para o sucesso da turnê de um ano da banda, segundo a Forbes.

Lady Gaga ficou em quarto com 59 milhões de dólares, bem menos do que o seu ápice de 90 milhões de dólares em 2011.

A vencedora do ano passado, Beyonce, caiu para quinto, com 54,5 milhões de dólares.

A lista da Forbes considera os ganhos estimados, antes dos impostos, de junho de 2014 a junho de 2015 e inclui o arrecadado com discos, turnês e contratos comerciais.