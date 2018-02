Katy Perry se casa na Índia entre elefantes e camelos

A cantora Katy Perry e o comediante britânico Russel Brand casaram-se neste sábado na Índia, informa o site US Weekly. Segundo a publicação, os dois trocaram alianças em uma cerimônia típica com 80 convidados. A festa ocorreu em um resort, o mesmo em que o noivo pediu a cantora em casamento, em dezembro do ano passado. Brad chegou à cerimônia montado em uma cavalo e rodeado de camelos e elefantes.

O casamento foi reservado. As agências de notícias não conseguiram captar a cerimônia. As únicas fotos que distribuíram foram as dos convidados chegando. "Nós nos amamos e queremos nos casar em frente de nossos amigos e família, mantendo a cerimônia normal. Não é para vender fotos", disse Katy recentemente ao jornal The New York Times.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a festa de casamento deverá durar ainda alguns dias. Haverá uma apresentação do rapper P. Diddy, além de camelos, elefantes, cavalos e dançarinas indianas que trarão diversão aos convidados. O custo de tudo será de R$ 800 mil.