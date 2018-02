Katy Perry recebe maior número de indicações para o VMA

SÃO PAULO - Katy Perry foi a artista com maior número de indicações ao Vídeo Music Awards deste ano. A cantora recebeu nove nomeações ao prêmio de música da MTV americana, que divulgou os concorrentes na noite desta quarta-feira, 20. Ela compete nas categorias Melhor Vídeo Pop (Last Friday Night), Melhor Colaboração (por E.T. com Kanye West), Melhor Direção, Melhores Efeitos Especiais e Vídeo do Ano ( Firework).

Adele e Kanye West seguem com o maior número de indicações. Foram sete para a cantora britânica, todas pelo vídeo de Rolling in The Deep, e oito para o rapper.

Na trilha dos astros das paradas pop norte-americanas, Bruno Mars levou quatro indicações. Beyoncé, Lady Gaga e Nicki Minaj três, cada uma, assim como Eminem, o terceiro maior ganhador do prêmio de todos os tempos.

Com duas indicações, ficaram os Beastie Boys, Chris Brown, Pittbull e os roqueiros do 30 Seconds to Mars.

Os vencedores são escolhidos pelo público por votação na internet. São 14 categorias, entre as mais importantes, Vídeo do Ano, Melhor Vídeo Feminino e Masculino, Melhor Artista Revelação e Melhor Colaboração, além dos prêmios técnicos, como Melhor Direção e Coreografia.

O MTV Vídeo Music Awards acontece em 27 de agosto e deve ser transmitida ao vivo pela MTV brasileira.

Veja lista completa de indicados:

Melhor Vídeo Pop

Adele - Rolling in The Deep

Britney Spears - 'Till the World Ends

Bruno Mars - Grenade

Katy Perry - Last Friday Night

Pitbull com Ne-Yo, Nayer e Afrojack - Give Me Everything

Melhor Vídeo de Rock

Cage The Elephant - Shake Me Down

Foo Fighters - Walk

Foster the People - Pumped Up Kicks

Mumford & Sons - The Cave

The Black Keys - Howlin' For You

Melhor Vídeo de Hip Hop

Chris Brown com Lil Wayne e Busta Rhymes - Look At Me Now

Kanye West com Rihanna e Kid Cudi - All Of The Lights

Lil Wayne - 6 Foot, 7 Foot

Lupe Fiasco - The Show Goes On

Nicki Minaj - Super Bass

Melhor Artista Revelação

Big Sean e Chris Brown - My Last

Foster The People - Pumped Up Kicks

Kreayshawn - Gucci Gucci

Tyler, The Creator - Yonkers

Wiz Khalifa - Black and Yellow

Melhor Vídeo Feminino

Adele - Rolling in the Deep

Beyoncé - Run the World (Girls)

Katy Perry - Firework

Lady Gaga - Born This Way

Nicki Minaj - Super Bass

Melhor Vídeo Masculino

Bruno Mars - Grenade

Cee-Lo Green - F**ck You

Eminem com Rihanna - Love the Way You Lie

Justin Bieber - U Smile

Kanye West com Rihanna e Kid Cudi - All Of The Lights

Melhor Colaboração

Chris Brown com Lil Wayne e Busta Rhymes - Look At Me Now

Kanye West com Rihanna e Kid Cudi - All Of The Lights

Katy Perry e Kanye West - E.T.

Nicki Minaj - Moment 4 Life

Pitbull com Ne-Yo, Nayer e Afrojack - Give Me Everything

Vídeo do Ano

Adele - Rolling in the Deep

Beastie Boys - Make Some Noise

Bruno Mars - Grenade

Katy Perry - Firework

Tyler, The Creator - Yonkers

Para ver as indicações das categorias profissionais visite o site do VMA.