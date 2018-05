Katy Perry libera vídeo de 8 minutos de novo single após versão curta vazar

Depois de o clipe de Last Friday Night ter vazado na internet na semana passada, Katy Perry resolveu adiantar a estreia oficial do vídeo, programada para a próxima terça-feira, 14. A versão real do clipe do novo single da cantora pop americana foi lançado no último domingo, com oito minutos de duração e participações especiais.

No vídeo, Katy vira Kathy Beth Perry (apelidos para o nome verdadeiro da cantora), uma nerd que está tentando estudar enquanto sua vizinha, Rebecca Black (sim, a autora do hit do YouTube Friday) está dando uma festa na casa ao lado. Sobre a participação de Rebecca, Katy brincou no Twitter: "Eu usei o método de [o filme] A Origem colocando Rebecca Black numa música sobre sexta-feira. É um sonho dentro de um sonho, gente".

O clipe tem ainda a participação de Darren Chris e Kevin McHale, do elenco de Glee, a banda Hanson e o saxofonista Kenny G. Logo após o lançamento, o vídeo virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Uma conta fake para a personagem vivida pela cantora no vídeo já tem mais de 60 mil seguidores.

Last Friday Night é uma das faixas do CD Teenage Dream, lançado em 2010. Quatro músicas do disco já encabeçaram o Top 10 das músicas mais tocadas nos Estados Unidos, quebrando um recorde da Billboard.

Katy Perry é uma das atrações do Rock In Rio, que acontece em setembro, e aproveita a vinda ao Brasil em para tocar em São Paulo.