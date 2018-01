Katy Perry lança de surpresa 'Chained to the rhythm'

Katy Perry apresentou de surpresa nas plataformas digitais nesta madrugada seu novo single Chained to the rhythm, que sua gravadora diz ser o primeiro lançamento oficial do seu aguardado quarto disco de estúdio.

A divulgação da música, que foi escrita em parceria com a cantora Sia, acontece uma semana depois de misteriosas imagens de globos espelhados de boate serem publicadas nas redes sociais. Elas foram espalhadas em várias cidades do mundo, inclusive no Brasil, convidando os fãs a procurarem por elas.

"Estamos surdos?/Continue varrendo tudo para debaixo do tapete/Pensei que poderíamos fazer melhor do que isso/Espero que possamos", canta ela na música de letra com possível leitura política e que tem a participação de Skip Marley, neto de Bob Marley.

Cabe lembrar que o lançamento do novo álbum, que ainda não teve o título anunciado, foi atrasado após a vitória de Donald Trump, um golpe para a artista que apoiou explicitamente Hillary Clinton durante a campanha presidencial para as eleições americanas e que decidiu retocar o conteúdo do CD.

Seu novo trabalho é um dos mais esperados, após o sucesso dos anteriores: One of the boys (2008), Teenage dream (2010, que igualou o recorde de Michael Jackson de cinco números 1 nas listas de seu país) e Prism (que a transformou na artista feminina que mais discos vendeu em 2013).