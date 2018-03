Katy Perry faz aparição surpresa em casamento nos Estados Unidos

A estrela do pop Katy Perry fez uma aparição surpresa em uma casamento no final de semana, tirando fotos e dançando com os recém-casados durante a recepção em St. Louis.

Katy Perry estava na cidade para um show quando ela e sua equipe surpreenderam o casal Hayley Rosenblum e Blonie Dudney no hotel Four Seasons, na noite de sábado.

"Na verdade ela perguntou à noiva e ao noivo se poderia entrar e os dois disseram que sim", disse a convidada Amy Prada à AFP.

"Todos estavam chocados e felizes", contou Prada, acrescentando que Perry ficou por cerca de 15 minutos, dançou com o casal e tirou selfies com os convidados.

A surpresa aconteceu à noite. O fotógrafo do casamento Ray Prop disse a St Louis Magazine que estava pronto para ir embora.

"De repente, o 'trem humano' parou na noiva e no noivo e uma mulher com cabelos loiros curtos com uma touca de beisebol disse: 'você se importa se participarmos do seu casamento?'", disse Prop.

Perry estava na cidade por sua turnê de "Witness" e mencionou sua visita ao casamento durante o show de domingo, segundo postagens nas redes sociais.