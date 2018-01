Katy Perry fará o show do intervalo do Super Bowl, diz revista

Katy Perry será a atração do intervalo do Super Bowl 2015, jogo que decide o campeão da NFL (National Football League), principal liga esportiva americana, de acordo com a revista Billboard. O evento será realizado em Glendale, Arizona, no estádio University de Phoenix, no dia 1º de fevereiro.

Em agosto deste ano, a cantora pop já era cotada pela NFL para fazer a performance. Rihanna e a banda Coldplay também foram cogitados para a apresentação.

Em 2013, mais de 111 milhões de espectadores acompanharam a transmissão ao vivo da partida apenas nos EUA. O show do intervalo ficou a cargo do cantor Bruno Mars, com participação da banda Red Hot Chili Peppers.

Conhecida pelo sucesso I Kissed a Girl, Katy Perry virá ao Brasil para o Rock in Rio de 2015.