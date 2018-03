Katy Perry exibe bandeira de Taiwan e pode irritar a China

A cantora Katy Perry provocou alvoroço dos dois lados do estreito de Formosa ao se enrolar em uma bandeira de Taiwan esta semana durante uma apresentação em Taipé, o que pode provocar uma reação da China, segundo internautas.

A estrela americana da música pop apareceu na terça-feira, 28, no palco da Taipé Arena enrolada em uma bandeira taiwanesa e com uma roupa de lantejoulas decorada com flores de girassol, símbolo das manifestações contrárias à China e que sacudiram a ilha em 2014.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As mensagens de admiração não demoraram a tomar conta das redes sociais.

"Estou muito emocionado", "genial", "te amo": estas são algumas das reações dos internautas taiwaneses para a cantora de hits como I kissed a girl ou Firework, que não explicou se a escolha do figurino reflete uma posição política sobre a relação China-Taiwan.

Os fãs explicaram que ela recebeu a bandeira de uma pessoa da plateia, fato comum em shows, mas a situação pode provocar tensão com a China, que tem relações conturbadas com Taiwan há mais de 65 anos, desde a guerra civil que separou a ilha nacionalista do continente comunista.

"Terá problemas para fazer shows na China a partir de agora", escreveu Tsai Chen Wang no Facebook.

Ao mesmo tempo, no Sina Weibo, o equivalente ao Twitter na China, muitos fãs expressaram "decepção".

O empresário de Katy Perry não comentou o caso, mas a empresa que organizou a apresentação em Taiwan afirmou à AFP que a escolha do vestido foi feita ao acaso.