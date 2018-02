Katy Perry e Russell Brand: apuros na noite de núpcias

Katy Perry e Russell Brand passaram a noite de núpcias rodeados por homens armados após um tigre, atraído pelas luzes e o barulho do casamento na Índia, ter tentado invadir a cerimônia de cerca de R$ 800 mil e reservada a apenas 85 convidados. A informação foi publicada nesta segunda-feira, 25, em reportagem do Mail Online.

Ainda segundo a publicação, apesar dos pedidos da intérprete de California Gurls para que respeitassem a privacidade do casal, rumores dão conta de que Katy e Russell pretendem vender as fotos da cerimônia para a revista britânica OK!.

O casamento da cantora com o comediante aconteceu no sábado, 23. Segundo o site da US Magazine, Perry usou um vestido desenhado pelo estilista árabe Elie Saab. Nesta segunda, dia em que a cantora completa 26 anos, o casal partiu para a lua-de-mel nas Ilhas Maldivas.