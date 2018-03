Katy Perry deve tocar na cerimônia de entrega dos Grammy Awards

Katy Perry parece estar gostando bastante dos holofotes: uma semana depois de se apresentar no show do intervalo do Super Bowl (jogo que foi recorde de audiência da história da TV americana), a cantora pop agora prepara uma apresentação especial para a cerimônia de entrega dos Grammy Awards, no próximo domingo, dia 8, de acordo com a revista Billboard.

Nem o prêmio nem a cantora confirmaram as informações da revista, que garante que Perry prepara uma versão de By the Grace of God, uma balada do seu disco Prism.

Katy Perry também se apresentou no Grammy de 2011, quando cantou Not Like the Movies e Teenage Dream. De acordo com a Billboard, a cantora prepara um espétaculo bastante visual e voltado para a dança.

Entre os outros artistas confirmados para tocar no Grammy estão Madonna, AC/DC, Ariana Grande e Lady Gaga.

O Estado acompanha a cerimônia de entrega do prêmio mais importante da indústria musical, ao vivo, a partir das 21h deste domingo, 8.