Katy Perry cancela participação na premiação do People's Choice

A cantora de pop Katy Perry cancelou sua participação na cerimônia da premiação People's Choice nesta semana, que teria sido sua primeira grande aparição pública desde que se separou do marido, Russell Brand.

Katy, de 27 anos, uma das principais indicadas no primeiro grande evento de Hollywood do ano, disse em uma mensagem no Twitter: "Infelizmente eu não poderei participar do People's Choice Awards. Quero agradecer a todos por votarem em mim. Cruzemos os dedos!"

A artista tem uma série de músicas de sucesso, como Teenage Dream e Firework, e é a favorita para o prêmio de melhor artista pop e melhor artista feminina. A cantora foi incluída na lista de presenças da cerimônia, que será realizada na quarta-feira, 11, em Los Angeles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento, exibido ao vivo pela televisão norte-americana, ocorre dez dias depois que Brand entrou com um pedido de divórcio para encerrar o casamento de 14 meses.

A cantora e o comediante britânico se casaram em 2010, mas passaram o Natal a milhares de quilômetros de distância, confirmando as especulações na mídia de que o casamento passava por maus momentos.

Desde então, Katy tem se mantido discreta e não falou muito sobre a separação, além de uma mensagem do Twitter no sábado, em que pediu aos fãs para não acreditarem nas fofocas.

"Com relação às fofocas, eu quero deixar claro que NINGUÉM fala por mim. Nenhum blog, revista "fontes próximas" ou minha família", afirmou.