Kate Perry faz cover de Adele em show na Inglaterra

A cantora Katy Perry presenteou os fãs durante show em Sheffield, Inglaterra, no último dia 12, com uma breve cover de Adele. No meio da canção The One That Got Away - seu novo single - Katy cantou um trecho de Someone Like You, hit da intérprete britânica que está em 1º lugar no Hot 100 da Billboard, a parada de singles oficial dos Estados Unidos.

Homenagear outros artistas, no entanto, não é novidade para quem acompanha a carreira da cantora. Em março, por exemplo, Katy emendou covers de Only Girl (In the World), da Rihanna, Born This Way, de Lady Gaga, e Whip My Hair, da cantora de 10 anos Willow Smith, filha do ator Will Smith.

A turnê California Dreams de Katy Perry começou em fevereiro em Lisboa, Portugal, passou pela Europa, Oceania, Ásia e América do Norte. Em setembro, Katy fez dois shows no Brasil, um no Rock in Rio e outro em São Paulo. A intérprete voltou à Europa para mais shows no Reino Unido e encerra a turnê em dezembro na cidade de Grand Rapids, no Estado norte-americano de Michigan