Kate Nash faz show nesta quinta-feira

Ainda há ingressos para o show da cantora Kate Nash, que se apresenta pela primeira vez no Brasil. A britânica de 23 anos abre a turnê Kate Nash Tour no dia 24, no Circo Voador, Rio. Em São Paulo, o show acontece no dia 25, no HSBC Hall. A cantora vai divulgar o seu mais recente trabalho, My Best Friend Is You, lançado em abril deste ano. O álbum foi produzido por Bernard Butler, ex-guitarrista da banda britânica Suede.

O ingresso para o show de São Paulo pode ser adquirido pelo site www.ingressorapido.com.br e em pontos de venda espalhados pela capital. Custavam de R$ 180 a R$ 300. Mais informações no site http://www.hsbcbrasil.com.br. O ingresso para o show no Rio está sendo vendido no site ingresso.com.br e custam de R$ 100,08 a R$ 201,60.

