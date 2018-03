Kate Moss e Pete Doherty cantam juntos na Irlanda A modelo britânica Kate Moss e o namorado Pete Doherty, vocalista da banda Babyshambles, cantaram um duo em uma apresentação na Irlanda. Os dois criaram polêmica ao fumar em público, pois há no país uma estrita proibição ao tabaco. Foi o primeiro show de Doherty desde que deixou a clínica de reabilitação The Priory, em Londres, onde estava internado por dependência química. A Babyshambles vai apresentar esta semana mais dois shows, em Dublin e Belfast. Doherty, de 27 anos, responde na Justiça por cinco acusações de porte de drogas pesadas, como heroína e cocaína. O cantor foi preso em abril por porte de drogas, apenas três horas após ter sido sentenciado a cumprir dois anos de serviços comunitários, pela mesma acusação. Doherty também foi preso em 7 de agosto, com cocaína e craque. Ele acabou se declarando culpado pelas cinco acusações em 18 de agosto. No início de setembro, o juiz Jane McIvor adiou a sentença para o dia 4 de dezembro e disse a Doherty que ele não vai para a prisão se prosseguir com o programa de reabilitação e não se envolver em novas acusações. Tablóides britânicos publicaram recentemente que Doherty e Kate, que romperam o namoro em setembro do ano passado quando um jornal britânico publicou fotos dos dois supostamente usando cocaína, estão noivos. Uma foto da top usando um anel de compromisso desatou as especulações.