Kate Moss disse ter sido 'emocionante' atuar em clipe de música de Elvis Presley

A modelo Kate Moss disse ter sido "emocionante" protagonizar o clipe da música The Wonder of You, de Elvis Presley, que faz parte do álbum de mesmo nome no qual a voz do astro é acompanhada pela Royal Philarmonic Orchestra.

"Foi muito emocionante terem me pedido para participar deste projeto, faço o que for por Elvis", disse a modelo britânica em declarações divulgadas pela Sony Music.

De acordo com a gravadora, The Wonder of You é o primeiro clipe oficial de uma música de Elvis Presley na atual década e conta com figurino inspirado em peças reais, como o traje de couro preto que ficou famoso no especial de televisão "Comeback Special" de 1968.

O vídeo foi filmado nos Abbey Road Studios de Londres, onde também foi gravado o álbum, e é fruto da imaginação de Vaughan Arnell, que achou "uma surpreendente similaridade entre imagens clássicas de Elvis Presley e algumas das fotos mais famosas de Kate Moss em seu trabalho como modelo".

Produzido por Don Reedman e Nick Patrick, o álbum The Wonder Of You: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra inclui músicas como A Big Hunk o' Love, Amazing Grace, Kentucky Rain e Always On My Mind.