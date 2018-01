Kasabian brinca no quinto álbum

Bombando pelo mundo após fechar triunfalmente o festival de Glastonbury, a banda Kasabian lança um novo álbum nos Estados Unidos. 48:13 chega às prateleiras depois de estrear no topo das paradas no Reino Unido em junho.

Como as músicas Fire, Shoot the Runner e L.S.F, os singles de 48:13 se transformam em estádios inteiros cantando junto ao grupo do norte da Inglaterra. A faixa Bumblebee abre o disco com uma série de "yeah, yeah, yeah", uma batida esmagadora e um refrão gritado que poderia ser a abertura de um set da banda.

Em seguida, Stevie combina um som ameaçador das cordas com uma bateria similar à de L.S.F. No entanto, a letra parece um pouco desajustada, e rima "stevie" com "TV".

A faixa Doomsday soa como se tivesse saído de um disco do grupo The Specials – a banda usa um ritmo de ska – mas com o tom de voz de Leceister de Tom Meighan, cantando “what you see is what you get”.

O momento de perfeição, entretanto, é Eez-eh, que o guitarrista Sergio Pizzorno descreveu em uma entrevista em Glastonbury como "trapaça". Com suas 120 batidas por minuto, só resta à audiência dançar junto com o seu ritmo insaciável.

48:13 não supera a estreia da banda, mas com certeza garante momentos de pura alegria.