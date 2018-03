Karina Buhr, revelação 2010, canta em SP

A cantora e percussionista Karina Buhr é mais uma das boas novidades de 2010. Bem, ela já atuava no Teatro Oficina e, desde 1997, integra o grupo Comadre Fulozinha. Mas só agora Karina apresenta em um show os diversos personagens do disco solo ‘Eu Menti pra Você’.

O jornalista e crítico do Estado Lauro Lisboa Garcia escreveu sobre ela: Vem do Recife uma das melhores surpresas do início do ano. A cantora e percussionista Karina Buhr, nascida em Salvador, foi para Recife aos 8 anos. Lá, respirou os ares de Chico Science e Nação Zumbi, do maracatu e da música de raiz. No final dos anos 90, depois de ter passado por diversos grupos da cidade, como o Eddie, fundou o Comadre Fulozinha, que resgata o folclore brasileiro regado a cantigas de roda e a 'bichogrilice' contemporânea. Leia mais.

Karina Buhr - Sesc Pompeia. Choperia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (27), 21h. R$ 16.