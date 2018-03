Kanye West se retrata com Beck pelas críticas no Grammy deste ano

O rapper Kanye West pediu desculpas ao cantor americano Beck, nesta quinta-feira, 26, depois de tê-lo criticado por ganhar o Grammy de melhor álbum na festa realizada em Los Angeles, em 8 de fevereiro.

"Quero pedir desculpas ao Beck, publicamente. Sinto muito, Beck", escreveu West em sua conta no Twitter para encerrar a polêmica.

Kany West também se desculpou com Bruno Mars, a nova estrela do funk e do soul. "Eu o odiava, mas realmente respeito o que faz como artista", admitiu.

Durante a grande festa da música americana, West subiu enfurecido no palco, quando Beck ia receber seu prêmio pelo disco "Morning Phase". O rapper acabou recuando e voltou para seu lugar na plateia.

Depois da festa, o rapper deu polêmicas declarações que revoltaram o mundo da música e o público em geral.

"Se quiserem que os verdadeiros artistas voltem, têm de deixar de brincar com a gente", disse ao canal E!. "Beck tem que respeitar a arte e deveria ter dado seu prêmio para Beyoncé", defendeu.

Em sua conta do Twitter, rapper postou:

"I would like to publicly apologize to Beck, I’m sorry Beck."

"I also want to publicly apologize to Bruno Mars, I used to hate on him but I really respect what he does as an artist."