Kanye West lança videoclipe de 35 minutos

O clipe da música Runaway, do rapper Kanye West, estrou nos EUA na noite deste domingo, 24. O trabalho - um filme de pouco mais de 35 minutos foi dirigido pelo próprio rapper e tem a participação de Selita Ebanks, que já fez campanha para a Victoria's Secret. A modelo aparece seminua, com tapa-sexo da cor da pele e um belo par de asas.

West é famoso por tentar causar polêmicas. No ano passado, o Video Music Awards (VMA, a premiação da MTV norte-americana), arrancou o microfone das mãos de Taylor Swift para dizer que Beyoncé, e não a cantora country, mereceria o prêmio de melhor clipe do ano.

Na semana passada, o cantor usou seu perfil no Twitter para acusar as redes de varejo dos EUA de censurarem seu novo álbum - My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que chega às lojas no dia 22 -, por causa da capa que trazia o desenho de uma fênix nua, deitada em um sofá sobre um homem negro. Um dia antes, durante coletiva de imprensa, o cantor admitiu já ter pensado em suicídio.