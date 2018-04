Kanye West invade o palco e rouba a cena no VMA

Kanye West toma o microfone da vencedora do melhor vídeo, Taylor Swift. Foto: Reuters

NOVA YORK - Uma invasão do palco protagonizada pelo rapper Kanye West acabou roubando a cena da festa do Video Music Awards da MTV, no domingo.

West, conhecido por seu jeito desbocado, subiu ao palco quando a cantora Taylor Swift, de 19 anos, recebia o prêmio de melhor vídeo feminino pelo hit You Belong With Me, que desbancou concorrentes como Lady Gaga e Beyoncé Knowles.

"Estou realmente feliz por você", disse West. "Mas Beyoncé tinha um dos melhores vídeos de todos os tempos."

A MTV disse que West, que havia sido visto bebendo álcool no tapete vermelho, foi expulso da cerimônia, conhecida por sua atmosfera circense. West foi sonoramente vaiado pela plateia ao ser citado depois do incidente.

Eu seu site, West disse "sentir muuuuuuito por Taylor Swift, seus fãs e sua mãe". "Errei por ter ido ao palco e roubado o momento dela!"

Beyoncé ficou com a maior honraria da noite - o prêmio de videoclipe do ano, por Single Ladies (Put a Ring on It). Ao recebê-lo, chamou Swift de volta ao palco do Radio City Music Hall para que pudesse terminar seu discurso de agradecimento.

Ao final da cerimônia, o apresentador Russell Brand disse brincando que gostaria de oferecer a Swift "um ombro para chorar".

Beyoncé, Lady Gaga e o Green Day foram os artistas mais premiados da noite - três estatuetas cada. Lady Gaga foi escolhida melhor revelação, por Poker Face. O rapper T.I. venceu na categoria melhor vídeo masculino, por Live Your Life.

Britney Spears consolidou sua volta por cima com o prêmio de melhor vídeo pop, Womanizer. Eminem ganhou como melhor vídeo de hip-hop, We Made You, e o Green Day ficou com o prêmio de melhor vídeo de rock, por 21 Guns.

O show começou com um tributo a Michael Jackson, que morreu há menos de três meses, de overdose de medicamentos. "A maioria de nós deu as costas para ele", disse Madonna em um discurso no começo da cerimônia. "Ele foi tão ímpar, tão original, tão raro, e jamais haverá alguém como ele outra vez. Ele foi o rei."

Artistas vestidos como Jackson então tomaram o palco e dançaram ao som de alguns dos maiores sucessos dele, como Thriller, Bad e Smooth Criminal.

Em seguida, Janet Jackson, irmã do cantor, apareceu no palco e, sem falar nada, imitou os passos dele em frente a um telão que exibia o vídeo de "Scream".

A difusão da MTV contribuiu com o sucesso de vários clipes de Michael Jackson na década de 1980. A emissora também exibiu um trailer de "This Is It", documentário sobre o cantor a ser lançado em outubro, e que incluirá cenas dos últimos ensaios da carreira dele. (Reportagem adicional de Dean Goodman e Lucas Jackson)