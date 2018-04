Kanye West faz escândalo no MTV Video Music Awards

Kanye West toma o microfone da vencedora do melhor vídeo. Foto: Reuters

NOVA YORK - O MTV video music Awards fez no domingo, 13, um tributo à Michel Jackson, mas foi ofuscado por uma "explosão" do rapper Kanye West, que interrompeu a fala da cantora norte-americana Taylor Swift.

West, que é conhecido pela sua franqueza, pulou no palco enquanto Swift, de 19 anos, fazia um discurso em função do melhor vídeo feminino para a canção "You Belong With Me", que bateu cantoras como Beyonce Knowles e Lady Gaga.

"Estou realmente feliz por você", disse West. "Mas Beyonce teve o melhor dos vídeos o tempo todo".

A MTV disse que West, que foi visto mais cedo em um tapete vermelho bebendo álcool, foi posto para fora da cerimônia. Em seu website, o cantor pediu desculpas.

Beyonce levou o prêmio de honra - o vídeo do ano - para seu single "Single Ladies (Put a Ring on It)", antes de ser chamada pelo primeiro MTV Award com sua velha banda, Destiny's Child, e ser convidada a finalizar seu discurso de agradecimento.

A MTV disse que Beyonce, Lada Gaga e Green Day levaram três prêmios cada um, a maior parte entre os vários artistas que participaram do show neste ano.

Taylor Swift (dir.) agradece Beyonce após ser convidada a terminar seu discurso. Foto: Reuters

Tributo à Jackson

O canal a cabo da MTV começou a mostrar o show com o tributo a Jackson menos de três meses depois que o homem conhecido como o Rei do Pop morreu em função do que as autoridades chamaram de overdose por prescrição de remédios aos 50 anos.

"A maioria de nós se espelhou nele", disse Madonna em sua fala no começo da premiação quando o chamou de a última criança perdida. "Ele foi único, tão original, tão raro e nós nunca mais veremos alguém como ele novamente. Ele era o rei."

Outros premiados

A estrela da dance music Lady Gaga ganhou como a melhor artista revelação por "Poker Face". Ela também levou a melhor direção artística e efeitos especiais com "Paparazzi". O melhor vídeo de rap foi para Clifford Harris ("Live your life"), mais conhecido como T.I.

No âmbito do hip-hop, o melhor vídeo foi entregue por Jennifer López a Eminen, que o dedicou a Joseph Kahn, diretor de seu clip "We Made You". Também foram premiados os Beastie Boys, com o vídeo "Sabotage", e Matt e Kim por "Lessons Learned" como o clip mais inovador.

Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner, os adolescentes "vampiros" protagonistas de "Twilight" entusiasmaram os mais jovens ao subir no palco para apresentar uma cena de "New Moon", a segunda parte da saga.