Kanye West e Jay-Z: planos de disco em parceria

Dois dos rappers mais conhecidos do showbiz, Kanye West e Jay-Z confirmaram a intenção de lançar um álbum conjunto. A dupla já havia falado sobre a produção de um EP, mas agora West revelou que será um "álbum inteiro".

"Nós já fizemos cinco músicas, mas aí algumas delas acabaram entrando no meu disco", disse West ao programa MTV News, nos Estados Unidos, sem dar a dica de quando o trabalho com o colega estará nas lojas. O disco - intitulado Watch the Throne - faz parte do projeto G.O.O.D. Fridays, iniciado por West em agosto deste ano e no qual ele se propõe lançar uma nova música todas as sextas-feiras, até o próximo Natal.

Jay-Z colocou voz em um remix do hit Power que estará no próximo disco de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. O álbum será lançado em 22 de novembro. No fim de semana, o West estreou um curta-metragem para a música Runaway, desse mesmo disco. O vídeo tem 35 minutos, foi dirigido pelo próprio cantor e traz a modelo Selita Ebanks (ex-Victoria's Secret) no papel de fênix sensual.