Kanye West e Amy Winehouse lideram indicações para o Grammy O rapper Kanye West recebeu o maior número de indicações -- oito -- para a 50a edição anual dos Grammy Awards, a premiação mais importante do setor musical, anunciaram os organizadores na quinta-feira. A cantora pop/soul britânica Amy Winehouse, cuja carreira promissora vem tropeçando em problemas ligados a drogas e álcool, o seguiu de perto, com seis indicações ao Grammy. Cinco artistas e grupos receberam cinco indicações cada: a banda de rock Foo Fighters, o rapper Jay-Z, o produtor de hip-hop Timbaland, o cantor pop Justin Timberlake e o cantor de R&B T-Pain. Winehouse, 24 anos, foi indicada nas quatro categorias mais importantes: disco do ano, álbum do ano, canção do ano (prêmio para o compositor) e melhor artista revelação. Seu segundo disco, "Back to Black", vai concorrer ao Grammy de álbum do ano com "Graduation", de Kanye West, "Echoes, Silence, Patience & Grace", dos Foo Fighters, "These Days", do cantor country Vince Gill, e "River: The Joni Letters", do pianista de jazz Herbie Hancock. O single autobiográfico "Rehab", de Amy Winehouse, vai disputar o troféu de disco do ano com "The Pretender", dos Foo Fighters, "What Goes Around ... Comes Around", de Justin Timberlake, e faixas de duas cantoras de R&B: "Irreplaceable", de Beyonce, e "Umbrella", de Rihanna, com a participação de Jay-Z. "Rehab" e "Umbrella" foram indicados para o Grammy de canção do ano, ao lado de "Before He Cheats", da cantora country Carrie Underwood, "Hey There Delilah", da banda pop Plain White T's, e "Like a Star", da cantora e compositora Corinne Bailey Rae. A disputa por melhor artista revelação é dominada por mulheres: Winehouse, a cantora e compositora canadense Feist, a cantora country Taylor Swift, a cantora de R&B Ledisi e a banda de rock Paramore, de maioria feminina. As indicações de Kanye West foram sobretudo no campo do rap, incluindo a de melhor álbum de rap ("Graduation") e duas indicações para melhor canção de rap ("Can't Tell Me Nothing" e "Good Life"). Os vencedores serão anunciados em cerimônia a ser realizada em Los Angeles em 10 de fevereiro.