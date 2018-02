Kanye West diz que vai concorrer à presidência dos EUA em 2020

"Eu ainda não entendo essas premiações", disse a certa altura do seu discurso de aceitação do "video vanguard award" o rapper americano Kanye West, na noite deste domingo, 30, na cerimônia do Video Music Awards da MTV.

Em uma fala de 13 minutos (veja na íntegra abaixo), West agradeceu Swift por "ter sido tão graciosa em me entregar o prêmio", em referência ao famoso episódio da cerimônia de 2009 em que o rapper interrompeu um discurso da cantora.

Mas o conteúdo principal da fala da noite de domingo foi mesmo a espécie de indignação que West sente pelos prêmios do showbiz. "Eu não entendo como eles colocam cinco pessoas que trabalharam sua vida toda, venceram, venderam discos, ingressos para shows, para vir aqui, pisar num tapete vermelho pela primeira vez nas suas vidas, serem julgados e terem a oportunidade de serem considerados perdedores", afirmou.

E continuou: "isso não é sobre mim. É sobre ideias. Novas ideias. Pessoas com ideias. Pessoas que acreditem na verdade. E sim, como vocês já devem ter advinhado, eu decidi que em 2020 vou concorrer à presidência".

Veja Taylor Swift entregando o prêmio a Kanye West:

Veja o discurso de Kanye West em que ele afirma que vai concorrer à presidência dos EUA em 2020: