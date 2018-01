Kanye West diz que se encontrou com Trump para discutir questões multiculturais

NOVA YORK - Kanye West se encontrou com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, 13, para discutir o que ele chamou de "questões multiculturais" como bullying, educação e violência.

O encontro de West na Trump Tower causou um frenesi nas redes sociais e alimentou especulações sobre uma possível performance na posse de Trump e sobre um cargo para o rapper na gestão.

Mas West, de 39 anos, disse no Twitter que queria se encontrar com Trump para discutir "questões multiculturais".

"Essas questões incluem bullying, apoio de professores, modernização de currículos escolares e violência em Chicago", tuitou o cantor que foi criado em Chicago. "Eu sinto que é importante ter uma linha direta de comunicação com o nosso futuro presidente se verdadeiramente queremos mudanças."

I wanted to meet with Trump today to discuss multicultural issues. — KANYE WEST (@kanyewest) 13 de dezembro de 2016